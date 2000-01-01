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Двадцать ракет ПРО `Железный Купол` выпущены впустую 26.03 08:19   MIGnews.com

Двадцать ракет ПРО "Железный Купол" выпущены впустую

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что минувшей ночью на границе с Газой по ошибке были выпущены 20 ракет-перехватчиков “Железный Купол”.

Радар системы ПРО “Железный Купол” по ошибке принял стрельбу из крупнокалиберных пулеметов в ходе учений ХАМАСа в Газе за ракетный залп по израильским городам.

Стоимость каждой ракет-перехватчика - 50-100 тысяч долларов. Таким образом, вчера впустую было выпущено в небо ракет на миллион долларов.

ЦАХАЛ расследует причины ошибочного запуска.
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