26.03 08:19 MIGnews.com

Двадцать ракет ПРО "Железный Купол" выпущены впустую

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Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что минувшей ночью на границе с Газой по ошибке были выпущены 20 ракет-перехватчиков “Железный Купол”.Радар системы ПРО “Железный Купол” по ошибке принял стрельбу из крупнокалиберных пулеметов в ходе учений ХАМАСа в Газе за ракетный залп по израильским городам.Стоимость каждой ракет-перехватчика - 50-100 тысяч долларов. Таким образом, вчера впустую было выпущено в небо ракет на миллион долларов.ЦАХАЛ расследует причины ошибочного запуска.