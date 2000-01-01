26.03 07:25 MIGnews.com

ЦАХАЛ перебрасывает подкрепления к Газе

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По сообщениям в израильских СМИ, ЦАХАЛ серьезно готовится к “маршу миллионов” в Газе.20-й канал израильского ТВ сообщает о том, что на границу с Газой переброшены десятки снайперов, с целью предотвратить любые попытки пересечь границу.Военный источник заявил корреспонденту 20-го канала: “Мы намерены реагировать очень сильно. Мы усиливаем охрану границы и перебрасываем к ней несколько батальонов, также в этот район направляются подкрепления МАГАВа и полиции”.Второй канал израильского ТВ сообщает, со ссылкой на военные источники, что крупные силы армии будут сосредоточены для прикрытия населенных пунктов.Одновременно, министр финансов Моше Кахлон провел телефонные переговоры с министром финансов автономии Хуссейном аш-Шейхом. Шейх проинформировал Кахлона о том, что с начала следующего месяца автономия прекращает выплату зарплат чиновникам в Газе.Таким образом, десятки тысяч семей в Газе лишатся средств к существованию. Кахлон дал понять аш-Шейху, что внутренние войны между ПА и Газой неизбежно приведут к конфронтации с Израилем. Кахлон предупредил руководство автономии об опасности односторонних шагов, которые могут привести к взрыву в Газе. Предполагается, что Кахлон встретится на этой неделе с палестинскими сановниками для разрешения кризиса.Между тем, по сообщениям из Газы, целью ХАМАСа является не прорыв границы, а размещение в палаточном городке у границы нескольких тысяч подростков, детей и женщин с целью создания постоянной напряженности у границы. ХАМАС рассчитывает, что задуманное им мероприятие продлится полтора месяца и будет находится в центре внимания международной прессы.