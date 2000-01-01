26.03 09:04 MIGnews.com

"Длинная рука ЦАХАЛа": ХАМАС в шоке от убийства Фукаха

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Террористическая организация ХАМАС шокирована убийством одного из своих высших командиров, Мазена Фукаха. Фукаха был убит четырьмя выстрелами в голову у своего дома в квартале Тель аль-Хава.На настоящий момент неизвестно, кто убил Фукаха, но ХАМАС уже возложил вину на Израиль и клянется отомстить. Пресс-представитель ХАМАСа в Газе Мушир аль-Мусри заявил: “Сионистский враг, не скрывающий своего счастья в связи с этим убийством и пытающийся создать имидж фальшивых побед, зарыдает в тот момент, когда ХАМАС покажет ему, что такое настоящие неприятности”.В официальном заявлении ХАМАСа виновником убийства назван Израиль: “Ликвидация Мазена Фукаха была спланирована и осуществлена Израилем. Враг заплатит цену за это преступление, в соответствии со шкалой убийства шахида”.На похороны Фукаха пришли десятки тысяч людей, в том числе, высшее руководство ХАМАСа. Заместитель лидера ХАМАСа в Газе, Халил аль-Хайя заявил, что “Израиль несет ответственность за это подлое преступление”, которое “породит последствия”.По первоначальным данным расследования, Фукаха был убит на частной стоянке своего дома четырьмя выстрелами в упор. ХАМАС подозревает, что близость дома командира к побережью позволила убийцам быстро скрыться - морем.Отец террориста в интервью палестинской прессе сообщил: "Израиль нас всегда предупреждал о том, что предпримет акции против него, если он не прекратит. Нас предупреждали, что у ЦАХАЛа - длинные руки, и они достанут его в любом месте, но Мазен хотел умереть как шахид".Фуках был арестован в 2002 году за организацию атаки смертника на перекрестке Мерон, в результате которой погибли девять человек. Фуках был приговорен к девяти пожизненным срокам, но освобожден в результате сделки по обмену на Гилада Шалита в 2011 году и депортирован в Газу.Считается, что Фуках был ответственным за операции ХАМАСа на Западном берегу, и его имя связано с похищением трех израильских подростков - Эяля Ифраха, Нафтали Френкеля и Гилада Шаара летом 2014 года.Фуках был одним из главных людей в “штабе Западного берега”, во главе которого стоит Салах аль-Аури. Штаб определяет цели на территории Израиля и готовит террористические атаки.В прошлом Фуках комментировал информацию о том, что он и другие освобожденные по сделке Шалита лица являются членами “штаба Западного берега”: “За докладами, которые ШАБАК сливает в сионистские газеты стоит только одно - предлог, который будет оправдывать убийства освобожденных узников, где бы они не находились - на Западном берегу, в Газе или за рубежом. Поэтому, за этими докладами нет никакой правды, и мы относимся к ним соответствующим образом”.Несмотря на всю эту риторику, убийство Фукаха мог совершить и сам ХАМАС. В прошлом году, после того, как командир батальона Зейтун ХАМАСа Махмуд Шативи подверг резкой критике Мухаммеда Синвара (нынешнего лидера ХАМАСа в Газе), он был убит. Убийство было совершено по приказу Синвара. Шативи обвинили в том, что он был “израильским агентом”.Нельзя сбросить со счета теорию о том, что ХАМАС считал Фукаха двойным агентом на службе Израиля. Синвар, учитывая авторитет Фукаха мог отдать приказ о том, чтобы его ликвидация была совершена таким образом, чтобы вину можно было свалить на Израиль.Также возможно, что Фуках был убит салафитами Газы. ХАМАС, в попытке наладить отношения с Египтом, арестовал сотни салафитских активистов в Газе. Он также арестовывает салафитов за попытки ракетных обстрелов Израиля, которые в настоящий момент противоречат интересам ХАМАСа. Салафиты могли, таким образом, отомстить ХАМАСу за кампанию репрессий против них.Службы безопасности Палестинской автономии также имеют свои счеты с Фукахом - и их мотивы для его ликвидации сходны с Израильскими. У автономии есть свои агенты в Газе - и они могли совершить покушение.Наконец, существует вероятность того, что Фукаха убили в результате личного конфликта. Такая вероятность достаточно мала - убийство совершили профессионалы