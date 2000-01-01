26.03 07:47 MIGnews.com

Сирия угрожает обрушить на Хайфу град из "Скадов"

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Если израильская авиация не прекратит атаковать сирийские позиции, это может очень плохо закончиться для Еврейского государства – в частности, могут погибнуть мирные жители. Соответствующее послание через российских посредников передало сирийское правительство, сообщает портал Sputnik.Соседнее государство угрожает ответить на агрессию Израиля ракетными бомбардировками. В частности, Дамаск угрожает "соразмерным ответом": после следующей атаки на сирийские военные объекты будет нанесен удар ракетами "Скад" по базам Армии обороны Израиля, а если же ВВС ЦАХАЛа решат атаковать инфраструктурные объекты, то "Скады" ударят по нефтехимическому заводу и порту в Хайфе.Сирийцы отмечают, что ракеты будут запущены без какого-либо предварительного предупреждения."Сирийский ответ на израильские атаки изменил правила игры", - так посол Сирии в ООН Башар аль-Джаафари прокомментировал слова своего президента Асада о "защите" границ от Израиля.Он считает, что слова Асада являются "соответствующими террористическим операциям Израиля" и что после них "израильтяне подумают миллион раз" наносить ли новые авиаудары по позициям в Сирии.