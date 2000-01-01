Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Сирия угрожает обрушить на Хайфу град из `Скадов` | Фото: Israel Defense Forces/Flickr26.03 07:47   MIGnews.com

Сирия угрожает обрушить на Хайфу град из "Скадов"

Если израильская авиация не прекратит атаковать сирийские позиции, это может очень плохо закончиться для Еврейского государства – в частности, могут погибнуть мирные жители. Соответствующее послание через российских посредников передало сирийское правительство, сообщает портал Sputnik.

Соседнее государство угрожает ответить на агрессию Израиля ракетными бомбардировками. В частности, Дамаск угрожает "соразмерным ответом": после следующей атаки на сирийские военные объекты будет нанесен удар ракетами "Скад" по базам Армии обороны Израиля, а если же ВВС ЦАХАЛа решат атаковать инфраструктурные объекты, то "Скады" ударят по нефтехимическому заводу и порту в Хайфе.

Сирийцы отмечают, что ракеты будут запущены без какого-либо предварительного предупреждения.

"Сирийский ответ на израильские атаки изменил правила игры", - так посол Сирии в ООН Башар аль-Джаафари прокомментировал слова своего президента Асада о "защите" границ от Израиля.

Он считает, что слова Асада являются "соответствующими террористическим операциям Израиля" и что после них "израильтяне подумают миллион раз" наносить ли новые авиаудары по позициям в Сирии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:10
Нетаниягу готов заморозить поселения в обмен на новую Амону
08:07
Похороны шахида  
07:26
"Если Кахлон не идет нам навстречу, мы идем на выборы"
07:13
Эрдоган: Мы можем инициировать референдум о вступлении в ЕС
07:04
Кровавая ночь: убийства в Нацерете и Тель-Авиве
06:30
Самые большие петроглифы Горного Алтая обнаружили ученые
05:43
Ученые рассказали, от чего зависит размер женской груди
04:21
Попугаи-наркоманы опустошают опиумные поля мака в Индии
03:16
Ученые: большинство курильщиков – малообеспеченные люди
02:22
София Ротару упала на сцене во время концерта  
01:39
Ученые: Частота секса не влияет на счастье супругов
00:25
Одежду бренда Иванки Трамп сдают в секонд-хенды
23:33
Создана вакцина от вируса Зика
22:04
Аварии на золотых рудниках Китая: 11 погибших
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus