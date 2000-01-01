26.03 20:56 MIGnews.com

Британия вступилась за Израиль в Совете ООН

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Великобритания обрушилась с резкой критикой Совета ООН по правам человека. В частности Соединенное Королевство возмущенно результатами последнего заседания, в ходе которого было принято 4 резолюции, осуждающие действия властей Израиля не только в Иудее и Самарии, но и на Голанских высотах.Соединенные Штаты отказались от участия в данном заседании, которое прошло в конце минувшей недели.После заседания Совета, которое состоялось в Женеве, британское правительство опубликовало заявление:"Великобритания глубоко разочарована Советом ООН по правам человека, так как ее члены до сих пор не добились прогресса в ближневосточном мирном процессе. Уважение справедливости, правопорядка и международного права является фундаментом международного мира и безопасности. Именно по этой причине Британия поддерживает Совет в качестве международного института".В заявлении подчеркивается, что британское правительство не намерено больше терпеть однобокость и дисбаланс в решениях Совета по правам человека в отношении Израиля.В дальнейшем Британия намерена голосовать против любых антиизраильских резолюций, если Совет ООН не изменит свое направление.Также Соединенное Королевство возмущенно тем что Совет ООН отказывается признать палестинский террор:"Мы как и международное сообщество убеждены, что решение двустороннего конфликта по формуле двух государств является единственным устойчивым путем для обеспечения правосудия и прав человека как для израильтян, так и для палестинцев. Мы также озабочены ростом поселенческой деятельности Израиля на Западном берегу.Но мы должны признать продолжающийся палестинский терроризм, подстрекательство и насилие, с которым сталкивается Израиль"."Только в прошлом году в Израиле было 250 терактов, в результате которых погибли 30 израильтян. Возобновление усилий ХАМАСа по восстановлению террористических туннелей вызывает серьезную озабоченность. Антисемитские подстрекательства и прославление терроризма продолжаются. И до тех пор, пока террористов будут рассматривать как мучеников, достижение мира будет отдаляться.И все же ни вопрос "терроризма", ни "подстрекательства" не стоял на повестке дня во время заседания Совета ООН", - говорится в заявлении британского правительства.