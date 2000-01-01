Новые подробности убийства командира ХАМАСа в Газе
Новые подробности убийства командира ХАМАСа в Газе
Палестинская газета al-Quds опубликовала новые подробности убийства одного из командиров ХАМАСа в Газе, Мазена Фукаха.
По данным газеты, Фукаха приехал к себе домой на автомобиле с женой и двумя детьми. Жена и дети поднялись в дом, а Фукаха остался парковать автомобиль в подземном гараже. Там его и ждали убийцы. Он был застрелен в автомобиле.
Прошло полтора часа, прежде чем тело Фукаха было обнаружено. Это позволило убийцам уйти.
Эти детали показывают, что убийцы не только знали, где живет Фукаха, но и расписание его передвижений и план дома.