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Новые подробности убийства командира ХАМАСа в Газе 26.03 18:16   MIGnews.com

Новые подробности убийства командира ХАМАСа в Газе

Новые подробности убийства командира ХАМАСа в Газе

Палестинская газета al-Quds опубликовала новые подробности убийства одного из командиров ХАМАСа в Газе, Мазена Фукаха.

По данным газеты, Фукаха приехал к себе домой на автомобиле с женой и двумя детьми. Жена и дети поднялись в дом, а Фукаха остался парковать автомобиль в подземном гараже. Там его и ждали убийцы. Он был застрелен в автомобиле.

Прошло полтора часа, прежде чем тело Фукаха было обнаружено. Это позволило убийцам уйти.

Эти детали показывают, что убийцы не только знали, где живет Фукаха, но и расписание его передвижений и план дома.
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