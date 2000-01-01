26.03 18:16 MIGnews.com

Новые подробности убийства командира ХАМАСа в Газе

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Новые подробности убийства командира ХАМАСа в ГазеПалестинская газета al-Quds опубликовала новые подробности убийства одного из командиров ХАМАСа в Газе, Мазена Фукаха.По данным газеты, Фукаха приехал к себе домой на автомобиле с женой и двумя детьми. Жена и дети поднялись в дом, а Фукаха остался парковать автомобиль в подземном гараже. Там его и ждали убийцы. Он был застрелен в автомобиле.Прошло полтора часа, прежде чем тело Фукаха было обнаружено. Это позволило убийцам уйти.Эти детали показывают, что убийцы не только знали, где живет Фукаха, но и расписание его передвижений и план дома.