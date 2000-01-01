26.03 15:02 MIGnews.com

Либерман объявил о новой политике в отношении ХАМАСа

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Министр обороны Авигдор Либерман говорил с подписчиками своего блога в facebook по чату.На вопрос о том, что случилось с его обещание убить Исмаила Ханийев в течение 48 часов после назначения на должность министра обороны, Либерман ответил: “Мудрость в том, чтобы действовать решительно и целенаправленно. Поговорите со мной о Ханийе после того, как закончится моя каденция на посту министра обороны”.Либерман сообщил: “Мы осуществляем новую политику в отношении ХАМАСа, в ответственной и целенаправленной манере, любой кто эту политику изучает, видит, что она теперь выглядит совершенно по иному”.Либерман добавил: "Мы требуем от всего мира признать ХАМАС террористической организацией, единственной целью которой является уничтожение Израиля. Иран - опасное террористическое государство, не только для Израиля, но и для всего мира. Без поддержки Ирана все эти террористические организации не могли бы существовать”.На вопрос о том, что делается для прекращения подстрекательства в отношении солдат-харедим Либерман ответил: “Я лично слежу за группами солдат-харедим и солдат-бедуинов, которые сталкиваются с трудными вызовами, и каждое дело, попадающее в сферу нашего внимания, разбирается на высочайшем уровне. Все, что зависит от меня и от армии, я отправляю в суд… Я очень жестко отношусь к таким делам по подстрекательству”.Относительно перспективы возобновления “политического процесса” Либерман сказал: “Международное сообщество пропитано лицемерием и двойными стандартами. Наша единственная гарантия - ЦАХАЛ. Мы готовы к миру, мы готовы подписать мирное соглашение с другими. Но мяч сейчас - на другой стороне, не в наших руках”.