Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Либерман объявил о новой политике в отношении ХАМАСа 26.03 15:02   MIGnews.com

Либерман объявил о новой политике в отношении ХАМАСа

Министр обороны Авигдор Либерман говорил с подписчиками своего блога в facebook по чату.

На вопрос о том, что случилось с его обещание убить Исмаила Ханийев в течение 48 часов после назначения на должность министра обороны, Либерман ответил: “Мудрость в том, чтобы действовать решительно и целенаправленно. Поговорите со мной о Ханийе после того, как закончится моя каденция на посту министра обороны”.

Либерман сообщил: “Мы осуществляем новую политику в отношении ХАМАСа, в ответственной и целенаправленной манере, любой кто эту политику изучает, видит, что она теперь выглядит совершенно по иному”.

Либерман добавил: "Мы требуем от всего мира признать ХАМАС террористической организацией, единственной целью которой является уничтожение Израиля. Иран - опасное террористическое государство, не только для Израиля, но и для всего мира. Без поддержки Ирана все эти террористические организации не могли бы существовать”.

На вопрос о том, что делается для прекращения подстрекательства в отношении солдат-харедим Либерман ответил: “Я лично слежу за группами солдат-харедим и солдат-бедуинов, которые сталкиваются с трудными вызовами, и каждое дело, попадающее в сферу нашего внимания, разбирается на высочайшем уровне. Все, что зависит от меня и от армии, я отправляю в суд… Я очень жестко отношусь к таким делам по подстрекательству”.

Относительно перспективы возобновления “политического процесса” Либерман сказал: “Международное сообщество пропитано лицемерием и двойными стандартами. Наша единственная гарантия - ЦАХАЛ. Мы готовы к миру, мы готовы подписать мирное соглашение с другими. Но мяч сейчас - на другой стороне, не в наших руках”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:55
Египет приговорил 56 человек за крушение судна с беженцами
15:37
Компенсация за групповое изнасилование: 3,7 миллиона шекелей
15:13
Марин Ле Пен готова закрыть мечети для безопасности Франции
14:51
Посол ПА назвал дату встречи Абу Мазена с Путиным
14:00
За поддержку сионизма: Иран ввел санкции против США
13:55
Депутат Кнессета родила ребенка от гея
13:24
"Две пули в грудь": момент ликвидации Халида Масуда  
13:20
Хуситы вынесли президенту Йемена смертный приговор
12:54
Розенштейн отказался давать показания против Аберджиля
12:46
Объявлена дата концерта Бритни Спирс в Израиле
11:55
В иерусалимской микве обнаружен труп мужчины
11:39
Эйлат: 70-летнего учителя обвиняют в изнасиловании 14-летней
11:33
Убийцы Фукаха прибыли морем
11:12
"Война в Йемене - результат сопротивления сионистам"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus