26.03 11:33 MIGnews.com
Убийцы Фукаха прибыли морем
Арабская газета Al-Hayat сообщает о том, что высокопоставленный командир ХАМАСа Мазен Фукаха был ликвидирован убийцами, прибывшими с моря.
Убийцы использовали оружие с глушителями, что помогло им скрыться.
Газета сообщает о том, члены полиции и Бригад Изз ад-Дин аль-Касам проводят рейды в Газе в поисках лиц, причастных к убийству. На настоящий момент ничего не сообщается об арестах.
В социальных сетях также бурно обсуждается “провал служб безопасности ХАМАСа”, которые не сумели обеспечить должную охрану одного из высокопоставленных членов организации.
По Газе также распространились слухи о том, что убийцы Фукаха прибыли с Западного моря. ХАМАС закрыл КПП Эрез для того, чтобы не дать им уйти.
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