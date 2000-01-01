26.03 11:33 MIGnews.com

Убийцы Фукаха прибыли морем

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Арабская газета Al-Hayat сообщает о том, что высокопоставленный командир ХАМАСа Мазен Фукаха был ликвидирован убийцами, прибывшими с моря.Убийцы использовали оружие с глушителями, что помогло им скрыться.Газета сообщает о том, члены полиции и Бригад Изз ад-Дин аль-Касам проводят рейды в Газе в поисках лиц, причастных к убийству. На настоящий момент ничего не сообщается об арестах.В социальных сетях также бурно обсуждается “провал служб безопасности ХАМАСа”, которые не сумели обеспечить должную охрану одного из высокопоставленных членов организации.По Газе также распространились слухи о том, что убийцы Фукаха прибыли с Западного моря. ХАМАС закрыл КПП Эрез для того, чтобы не дать им уйти.