26.02 14:42 MIGnews.com

"Исламский джихад": мы превратили жизнь в поселениях в ад

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"Исламский джихад" превратил условия жизни в поселениях на границе с сектором Газа в сущий "ад".Такое заявление сделал представитель террористической организации Абу Хамза в Хан-Юнис, передает The Times of Israel."Это не последний раунд против "оккупации". "Огонь за землю "Палестины" будет гореть, несмотря на все заговоры. Бригады "Аль-Кудс" не остановятся, пока не победят", – сказал Хамза.По его словам, любой акт "сопротивления" террористов якобы является "законным" и пользуется поддержкой населения Газы."Мы гордимся тем, что проливаем собственную кровь во благо жизни нашего народа с честью и достоинством", – добавил он.