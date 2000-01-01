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`Исламский джихад`: мы превратили жизнь в поселениях в ад | Фото:26.02 14:42   MIGnews.com

"Исламский джихад": мы превратили жизнь в поселениях в ад

"Исламский джихад" превратил условия жизни в поселениях на границе с сектором Газа в сущий "ад".

Такое заявление сделал представитель террористической организации Абу Хамза в Хан-Юнис, передает The Times of Israel.

"Это не последний раунд против "оккупации". "Огонь за землю "Палестины" будет гореть, несмотря на все заговоры. Бригады "Аль-Кудс" не остановятся, пока не победят", – сказал Хамза.

По его словам, любой акт "сопротивления" террористов якобы является "законным" и пользуется поддержкой населения Газы.

"Мы гордимся тем, что проливаем собственную кровь во благо жизни нашего народа с честью и достоинством", – добавил он.


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