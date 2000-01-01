Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ больше не будет собирать тела террористов бульдозерами 26.02 09:01   MIGnews.com

ЦАХАЛ больше не будет собирать тела террористов бульдозерами

Корреспондент канала КАН по военным делам Рои Шарон сообщил о том, что ЦАХАЛ расследует инцидент 23 февраля, в ходе которого тело убитого террориста Исламского джихада было подобрано с места столкновения на границе с Газой бронированным бульдозером.

Ранее в израильской прессе сообщалось, что речь идет о “стандартной практике”, но такие операции, как правило осуществлялись ночью. Отличие последнего инцидента в том, что это было сделано днем, и палестинцы сняли произошедшее на видео. Это дало Исламскому джихаду повод говорить об “издевательствах над телом покойного” что и послужило толчком к последнему витку эскалации вокруг Газы.

Шарон сообщил: "ЦАХАЛ извлек уроки. ЦАХАЛ продолжит подбирать тела террористов - по обе стороны границы. Но это теперь будет выглядеть по другому. Ночью, не не перед фотографами. Фотографов будут отгонять средствами для разгона демонстраций. Продолжат собирать, но выглядеть это будет по другому”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:05
Ганц: я за господство судов над политической системой
10:00
Умер бывший мэр Сдерота
09:32
Кахоль Лаван: Биби - Эрдоган  
09:27
В США на добровольцах испытают вакцину от коронавируса
09:20
Коронавирус в Европе: эпидемия расползлась из Италии
09:15
Лапид: кто угодно, только не Биби
08:45
Первый случай коронавируса в Бразилии
08:42
"Постыдный контент" и иранские проблемы Ганца
08:24
Кувейт прекратил полеты в Италию, Таиланд и Южную Корею
08:08
Опрос: правые лидируют
07:42
Арабский Треугольник против жизни под ПА
07:29
Ашкенази: Нетаниягу лжет, предлагал мне пост министра
07:16
"Когда записи опубликуют, Ашкенази придется уйти"
07:01
Коронавирус: число жертв перевалило за 2700
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus