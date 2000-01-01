26.02 09:01 MIGnews.com

ЦАХАЛ больше не будет собирать тела террористов бульдозерами

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Корреспондент канала КАН по военным делам Рои Шарон сообщил о том, что ЦАХАЛ расследует инцидент 23 февраля, в ходе которого тело убитого террориста Исламского джихада было подобрано с места столкновения на границе с Газой бронированным бульдозером.Ранее в израильской прессе сообщалось, что речь идет о “стандартной практике”, но такие операции, как правило осуществлялись ночью. Отличие последнего инцидента в том, что это было сделано днем, и палестинцы сняли произошедшее на видео. Это дало Исламскому джихаду повод говорить об “издевательствах над телом покойного” что и послужило толчком к последнему витку эскалации вокруг Газы.Шарон сообщил: "ЦАХАЛ извлек уроки. ЦАХАЛ продолжит подбирать тела террористов - по обе стороны границы. Но это теперь будет выглядеть по другому. Ночью, не не перед фотографами. Фотографов будут отгонять средствами для разгона демонстраций. Продолжат собирать, но выглядеть это будет по другому”.