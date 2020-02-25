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Арабский Треугольник против жизни под ПА | Фото:26.02 07:42   MIGnews.com

Арабский Треугольник против жизни под ПА

Жители арабских городов и кибуцей Израиля выступают категорически против пункта мирного плана президента США Дональда Трампа, согласно которому они могут стать частью будущего "палестинского государства" в рамках "Сделки века".

Об этом сообщает издание Jewish News Press.

В частности, бывший консультант Кнессета, который 12 лет занимался арабской политикой, Шахин Сарсур обвинил план Трампа в цинизме.

"Арабы знают, что обмена землей не произойдет, и что города в районе Треугольника не станут частью "Палестины". Мы здесь родились, мы никуда не денемся. И, конечно же, мы не согласимся попасть под суверенитет "палестинского государства", – сказал он, пояснив, что никто не собирается менять израильский паспорт на "палестинский".

Сарсур объяснил, что арабы в Израиле на данный момент находятся в хороших социально-экономических условиях, и соответствующая ситуация в случае выполнения "Сделки века" изменится в худшую сторону.

Мирный план Трампа содержит лишь краткое упоминание об идее переноса арабских городов и превращения жителей в палестинцев. В так называемый Арабский Треугольник входят: Кафр Кара, База эль-Гарбия, Умм эль-Фахм, Клаансвия, Тайбе, Кафр Касим, Тира, кафр Бара и Дальджулия.


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