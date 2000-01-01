26.02 15:38 MIGnews.com

ПА про строительство на Западном берегу: конец сделке века

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План Израиля по строительству домов в поселениях на Западном берегу уничтожит перспективу двух государств, заявил в среду, 26 февраля, министр иностранных дел ПА Рияд аль-Малики.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил во вторник, что он распорядился о продвижении плана по строительству примерно 3500 домов на Западном берегу. Этот план был давно заморожены из-за возражений со стороны международного сообщества.План строительства в районе, известном как E1, "настолько опасен, более опасен, чем любые другие планы урегулирования на Западном берегу", заявил аль-Малики журналистам в кулуарах Совета по правам человека в Женеве.Министр ПА сказал, что план "намеревается уничтожить решение о двух государствах и "убьет любую возможность" для мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом и принятого Нетаниягу в прошлом месяце.Выступая на конференции в Иерусалиме во вторник, Нетаниягу сказал, что он приказал продвинуть проект для района E1 на следующий этап планирования.