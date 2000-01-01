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В ожидании терактов: Израиль – в полной боевой готовности | Фото:26.02 13:04   MIGnews.com

В ожидании терактов: Израиль – в полной боевой готовности

Израильские военные и представители силовых структур начали активную подготовку к массовым беспорядкам в Иудее и Самарии в случае решения правительства распространить израильский суверенитет на отдельные районы Западного берега.

Об этом сообщает Haaretz.

ЦАХАЛ, полиция, ШАБАК и другие оборонные ведомства вместе с представителями министерств создали общий штаб реагирования, который будет координировать действия всех сил в ответ на насилие на Западном берегу, в Газе и на других направлениях.

Сценарии, к которым готовится штаб, включают следующие пункты: теракты на Западном берегу и в Израиле; прорывы в израильские поселения; большое скопление жителей ПА или ливанцев, нарушающих границы Израиля на юго-востоке и севере; ракетные обстрелы из Газы, Сирии и Ливана; массовые марши; попытки проникновения через море и перекрытие основных дорог.

По данным разведки, Иерусалим может стать одной из зон эскалации. Ожидаются теракты, направленные против жителей Восточного Иерусалима, и попытки палестинцев забаррикадироваться на Храмовой горе.


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