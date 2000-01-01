26.02 08:53 MIGnews.com

ЦАХАЛ законсервирует палестинцев на Пурим

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Армия обороны Израиля закрывает все контрольно-пропускные пункты между Еврейским государством и Иудеей и Самарией на время празднования Пурима, что является стандартной практикой во время праздников и других народных гуляний в стране.Как сообщили в армии 25 февраля, вместе с Иудеей и Самарией будет закрыт и сектор Газа. Для обоих территорий будут сделаны исключения для гуманитарных и других экстренных случаев.Несмотря на то, что Пурим начинается вечером в среду, КПП будут закрыты с вечера вторника по вечер субботы.Данное решение было предпринято после анализа ситуации в области безопасности и ребует одобрения правительства.