26.02 17:13 MIGnews.com

Палестинского министра не пустили в Иерусалим

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Министру образования ПА Сабри Сайдаму запретили посещать католическую школу в Иерусалиме.Данное распоряжение подписал министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан ("Ликуд"), как только стало известно о планах палестинского чиновника.Об этом в понедельник, 26 февраля сообщает Arutz Sheva.По данным издания, начальник отдела образования ПА, собирался посетить частную католическую школу в Иерусалиме, "Терра Санкта", где должен был выступить с речью перед прессой.После того, как израильские силы безопасности были проинформированы о запланированном мероприятии, Эрдан подписал приказ, запрещающий визит Сайдама.Израильский министр отметил, , что "борьба за наш суверенитет в Иерусалиме еще не окончена"."Палестинская Автономия вместе с другими группами ежедневно работает над тем, чтобы подорвать суверенитет Израиля, но я сделаю все возможное, чтобы этого не произошло", - подчеркнул Эрдан.