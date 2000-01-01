26.02 17:13 MIGnews.com
Палестинского министра не пустили в Иерусалим
Министру образования ПА Сабри Сайдаму запретили посещать католическую школу в Иерусалиме.
Данное распоряжение подписал министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан ("Ликуд"), как только стало известно о планах палестинского чиновника.
Об этом в понедельник, 26 февраля сообщает Arutz Sheva.
По данным издания, начальник отдела образования ПА, собирался посетить частную католическую школу в Иерусалиме, "Терра Санкта", где должен был выступить с речью перед прессой.
После того, как израильские силы безопасности были проинформированы о запланированном мероприятии, Эрдан подписал приказ, запрещающий визит Сайдама.
Израильский министр отметил, , что "борьба за наш суверенитет в Иерусалиме еще не окончена".
"Палестинская Автономия вместе с другими группами ежедневно работает над тем, чтобы подорвать суверенитет Израиля, но я сделаю все возможное, чтобы этого не произошло", - подчеркнул Эрдан.
Поделиться
Все по теме
Комментарии