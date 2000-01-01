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Палестинского министра не пустили в Иерусалим | Фото:26.02 17:13   MIGnews.com

Палестинского министра не пустили в Иерусалим

Министру образования ПА Сабри Сайдаму запретили посещать католическую школу в Иерусалиме.

Данное распоряжение подписал министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан ("Ликуд"), как только стало известно о планах палестинского чиновника.

Об этом в понедельник, 26 февраля сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, начальник отдела образования ПА, собирался посетить частную католическую школу в Иерусалиме, "Терра Санкта", где должен был выступить с речью перед прессой.

После того, как израильские силы безопасности были проинформированы о запланированном мероприятии, Эрдан подписал приказ, запрещающий визит Сайдама.

Израильский министр отметил, , что "борьба за наш суверенитет в Иерусалиме еще не окончена".

"Палестинская Автономия вместе с другими группами ежедневно работает над тем, чтобы подорвать суверенитет Израиля, но я сделаю все возможное, чтобы этого не произошло", - подчеркнул Эрдан.
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