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ХАМАС обвиняет Израиль в разжигании религиозной войны | Фото:26.02 16:28   MIGnews.com

ХАМАС обвиняет Израиль в разжигании религиозной войны

Новые законы, которые привели к временному закрытию Храма Гроба Господня в Иерусалиме, являются предвестниками религиозной войны с палестинцами, которую якобы хотят устроить власти Израиля.

Об этом в понедельник. 26 февраля заявил спикер "ХАМАСа" Фаузи Бахрум, передает The Times of Israel.

По словам Бахрума, ссора между церквями и израильскими властями демонстрирует "опасные последствия решений президента США Дональда Трампа и политики его администрации", которые "нацелены на палестинское существование и права палестинцев, а также на укрепление расистского и экстремистского еврейского государства".

Террористическая организация "ХАМАС" сегодня призвала к эскалации "интифады" Иерусалима в ответ на "религиозную войну Израиля с палестинцами и их исламскими и христианскими святынями".

В воскресенье ПА также выступила с заявлением, в котором связала закрытие христианского Храма с планами США о перенесении посольства.

Напомним, в воскресенье, 26 февраля главная христианская святыня - храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыл свои двери в знак протеста против изменений в налоговом законодательстве Израиля и нового закона, который может позволить государству изымать у церкви участки земли.

О закрытии храма, который считается одним из самых священных мест для христиан по всему миру, в совместном заявлении объявили представители католической и греко-православной общин, а также Армянской апостольской церкви.

Ранее мэр Иерусалима Нир Баркат говорил, что городу причитается 650 миллионов шекелей (168 млн долларов) налогов с церковной собственности.

По его словам, церкви остаются исключением в налоговом законодательстве, а названная им сумма касается налогов с принадлежащих им "отелей, помещений и компаний", не выполняющих непосредственно религиозных функций.

Одна из авторов законопроекта, депутат Рейчел Азария отметила: "Я понимаю, что церковь столкнулась с давлением, но их земли останутся их землями, никто никогда не собирается их трогать".

"Мой законопроект касается того, что будет происходить, если право на землю перепродается третьей стороне", - добавила она.

Политик подчеркнула, что поправки будут касаться только тех церковных земель, которые были перепроданы девелоперам после 2010 года.

Когда именно двери храма откроются снова, на данный момент неизвестно.
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