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Шхем: Протестуя против ЦАХАЛа, палестинцы сожгли завод | Фото: Israel Defense Forces/Fliсkr26.02 13:26   MIGnews.com

Шхем: Протестуя против ЦАХАЛа, палестинцы сожгли завод

Во время арабской демонстрации в Шхеме был сожжен местный завод по изготовлению пластмассовой продукции.

Инцидент произошел на прошлой неделе. В ходе столкновений с военнослужащими ЦАХАЛа участники протестов поджигали и катили в них шины. Однако, очевидно, у одной шины были совершенно другие планы – она изменила свою траекторию и закатилась на фабрику.



В результате здание оказалось объято огнем. Несмотря на усилия палестинских и израильских пожарных расчетов, завод оказался полностью разрушен.
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