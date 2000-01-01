26.02 13:26 MIGnews.com

Шхем: Протестуя против ЦАХАЛа, палестинцы сожгли завод

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הכפר ביתא ליד שכם. מפגינים גלגלו צמיג בוער לעבר החיילים. הוא שינה כיוון נכנס למפעל פלסטיק סמוך . המפעל נשרף כליל. כבאים ישראלים סייעו לפלסטינים לכבות את האש. pic.twitter.com/an4TxowP3u — nir dvori (@ndvori) 23 февраля 2018 г.

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Во время арабской демонстрации в Шхеме был сожжен местный завод по изготовлению пластмассовой продукции.Инцидент произошел на прошлой неделе. В ходе столкновений с военнослужащими ЦАХАЛа участники протестов поджигали и катили в них шины. Однако, очевидно, у одной шины были совершенно другие планы – она изменила свою траекторию и закатилась на фабрику.В результате здание оказалось объято огнем. Несмотря на усилия палестинских и израильских пожарных расчетов, завод оказался полностью разрушен.