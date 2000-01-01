Шхем: Протестуя против ЦАХАЛа, палестинцы сожгли завод
Во время арабской демонстрации в Шхеме был сожжен местный завод по изготовлению пластмассовой продукции.
Инцидент произошел на прошлой неделе. В ходе столкновений с военнослужащими ЦАХАЛа участники протестов поджигали и катили в них шины. Однако, очевидно, у одной шины были совершенно другие планы – она изменила свою траекторию и закатилась на фабрику.
סיכון מקצועי: הכפר ביתא ליד שכם. מפגינים גלגלו צמיג בוער לעבר החיילים. הוא שינה כיוון נכנס למפעל פלסטיק סמוך . המפעל נשרף כליל. כבאים ישראלים סייעו לפלסטינים לכבות את האש. pic.twitter.com/an4TxowP3u