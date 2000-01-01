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Нетаниягу: в Газу необходимо ввести иностранные войска 26.02 07:05   MIGnews.com

Нетаниягу: в Газу необходимо ввести иностранные войска

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе встречи с министром иностранных дел Джулией Бишоп рассказал о своем видении перспектив палестино-израильского конфликта.

Нетаниягу встретился с Бишоп утром 26 февраля, за считанные часы до окончания его визита в Австралию и вылета в Израиль.

В ходе обсуждения Бишоп спросила Нетаниягу, что он понимает под палестинским государством.

Нетаниягу заявил, что при любом варианте разрешения палестино-израильского конфликта ЦАХАЛ сохранит контроль над Западным берегом и палестинский суверенитет будет носить ограниченный характер. Он также сообщил о том, что “изучает возможности ввода в Газу международных сил”.

По словам Нетаниягу, у Израиля - плохой опыт в области обеспечения безопасности иностранными силами, но, тем не менее, можно опробовать эту модель в Газе - с тем, чтобы ее де-факто контролировали иностранные силы, и они же боролись бы с терроризмом. Нетаниягу впервые публично говорит о таком варианте , хотя подробности воплощения ее в жизнь неясны.

Нетаниягу также говорил о необходимости предотвратить возможность преследования израильских официальных лиц международным трибуналом в Гааге. Он надеется, что Австралия сможет стать одним из государств, которыве будут действовать с Израилем против предвзятости суда.

Нетаниягу и Бишоп также говорили о потенциальной опасности ядерного Ирана, борьбе с терроризмом и перспективах двустороннего сотрудничества между двумя государствами.
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