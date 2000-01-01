26.02 20:19 MIGnews.com

Палестинцы молятся, чтобы Иран создал 1 000 ядерных бомб

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Посол Организации освобождения Палестины в Иране Салах аль-Завави надеется, что Исламская республика обзаведется собственной ядерной бомбой и не одной, а тысячью. Об этом он заявил на этой неделе в интервью каналу "Хизбаллы" "Аль-Манар"."Если Иран создаст ядерную бомбу, а я надеюсь, что он создаст 1 000 таких бомб, они будут использованы для, самое меньшее, защиты Исламской республики и ее принципов", - гласит перевод его заявления Институтом по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI).Напомним, что, несмотря на перманентные призывы к уничтожению Израиля, Иран постоянно отрицает, что в его планы входит создание ядерного оружия. В то же время, Исламская республика продолжает разрабатывать баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки.Аль-Завави считает Израиль частью "инициативы Запада", конечной целью которой является создание "Великого Израиля", который бы контролировал распавшиеся арабские и мусульманские страны."Таким образом, наш враг, совместно со своими защитниками и покровителями, осуществит их план – превратить нас, если не в рабов, то в слуг и разграбить наши ресурсы. Это – то, что происходит с нашим мусульманским миром сегодня", - заявил он.