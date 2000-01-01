26.02 18:22 MIGnews.com

Арабку обвиняют в нападении на депутата "Еврейского дома"

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Мировой суд Иерусалима обвинил палестинскую арабку в нападении на члена Кнессета Шули Муалем-Рафаэли ("Еврейский дом") в ходе ее визита на Храмовую гору 2,5-летней давности.Согласно обвинительному заключению, когда в ноябре 2015 год депутат решила посетить еврейскую святыню, пытаясь помешать ей попасть на территорию религиозного комплекса, обвиняемая Сахар Натше с криками "убирайся прочь" и "Аллах Акбар" толкнула Шули Муалем.На опубликованном видео момента атаки не был запечатлен, однако слышно, как Натше и другие арабские женщины кричат на израильского депутата, которая, не обращая на них внимания, продолжает идти.Стоит напомнить, что после попытки убийства еврейского активиста Йехуды Глика в октябре 2014 года премьер-министр Нетаниягу объявил на Храмовой горе статус-кво, запретив депутатам любых партий ее посещать. В конце января этого года комиссия Кнессета по этике сняла запрет на посещение Храмовой горы депутатами, которые должны согласовывать свои визиты с силовыми структурами.