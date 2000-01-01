Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Арабку обвиняют в нападении на депутата `Еврейского дома` 26.02 18:22   MIGnews.com

Арабку обвиняют в нападении на депутата "Еврейского дома"

Мировой суд Иерусалима обвинил палестинскую арабку в нападении на члена Кнессета Шули Муалем-Рафаэли ("Еврейский дом") в ходе ее визита на Храмовую гору 2,5-летней давности.

Согласно обвинительному заключению, когда в ноябре 2015 год депутат решила посетить еврейскую святыню, пытаясь помешать ей попасть на территорию религиозного комплекса, обвиняемая Сахар Натше с криками "убирайся прочь" и "Аллах Акбар" толкнула Шули Муалем.



На опубликованном видео момента атаки не был запечатлен, однако слышно, как Натше и другие арабские женщины кричат на израильского депутата, которая, не обращая на них внимания, продолжает идти.

Стоит напомнить, что после попытки убийства еврейского активиста Йехуды Глика в октябре 2014 года премьер-министр Нетаниягу объявил на Храмовой горе статус-кво, запретив депутатам любых партий ее посещать. В конце января этого года комиссия Кнессета по этике сняла запрет на посещение Храмовой горы депутатами, которые должны согласовывать свои визиты с силовыми структурами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:40
Арестован израильтян, собравший коллекцию детского порно
19:24
Юлия Малиновская: Реклама должна быть честной!
18:56
Учительница на свою голову снялась с Нафтали Беннетом
18:56
В Лондоне автомобиль протаранил толпу пешеходов
17:53
Яд ва-Шем просит Amazon не пособничать отрицателям Холокоста
17:37
Германия. Более 3,5 тысяч нападений на беженцев и приюты
16:59
Осушение хранилища аммиака в Хайфе опять перенесли
16:21
Берлинский ВУЗ уволил профессора за поддержку BDS
15:40
Израиль прекратит лечение раненых из Сирии
15:36
Главарь НФОП призывает Иран завоевать Израиль и Иорданию
15:19
Убийца из Мигдаль признан вменяемым и предстанет перед судом
14:53
Боевики ISIS нацеливаются на Великобританию
14:30
Как бороться с терроризмом
14:21
Житель Газы хочет открыть первую англоязычную библиотеку
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus