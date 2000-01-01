26.02 15:36 MIGnews.com

Главарь НФОП призывает Иран завоевать Израиль и Иорданию

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Иранская армия должна принять участие во "всеохватывающей войне за освобождение Палестины" с последующим завоеванием ее территорий, то есть Израиля и Иордании, сказал главарь террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины" Ахмад Джибриль на канале "Аль-Маядин".В эфире телеканала "Хизбаллы" от 17 февраля Джибриль заявил, что хочет видеть "бойцов Революционной армии в Галилее". Видео выступления террориста было переведено Институтом по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI).Джибриль призвал создать "ось сопротивления сионистам", которая по его задумке будет состоять из Сирии, Ирака, Ирана и "Хизбаллы". Главной целью этого образования должно стать "освобождение Палестины от Средиземного моря до реки Иордан".Кроме этого, Ирана войска должны "войти в Иорданию, понравится это короле Абдулле II или нет"."Война с врагом будет всеохватывающей – на Голанах, юге Ливана и Галилее. Она будет идти от Рош а-Никра до Акабы", - предупредил генеральный секретарь НФОП.