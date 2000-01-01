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Аббас разразился угрозами из-за `сделки века` | Фото:26.01 20:28   MIGnews.com

Аббас разразился угрозами из-за "сделки века"

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что мирный план США по Ближнему Востоку грозит большими проблемами.

Об этом сказано в его официальном заявлении, опубликованном на фоне других угроз со стороны представителей ПА и ХАМАСа 26 января, передает Ynet.

"Сделка века" не пройдет без согласия палестинцев. Палестинское руководство при поддержке народа будет препятствовать всем попыткам положить конец палестинскому вопросу, как это неоднократно происходило в прошлом", – заявил он.

По словам Аббаса, руководство ПА проведет серию переговоров и объявит об отказе "от любых уступок" в отношении Иерусалима.

"Каждое решение получит арабскую и международную поддержку. Мы предупреждаем о серьезных последствиях для всего региона, если будет объявлено о реализации этого, который навредит суверенитету или идентичности палестинского народа", - добавил Аббас.

Он призвал палестинцев "сплотиться вокруг лидеров в этой суровой исторической реальности". а также пообещал рассмотреть все доступные способы ответа, в том числе касающиеся "судьбы Палестинской национальной администрации".


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