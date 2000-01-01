Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что мирный план США по Ближнему Востоку грозит большими проблемами.
Об этом сказано в его официальном заявлении, опубликованном на фоне других угроз со стороны представителей ПА и ХАМАСа 26 января, передает Ynet.
"Сделка века" не пройдет без согласия палестинцев. Палестинское руководство при поддержке народа будет препятствовать всем попыткам положить конец палестинскому вопросу, как это неоднократно происходило в прошлом", – заявил он.
По словам Аббаса, руководство ПА проведет серию переговоров и объявит об отказе "от любых уступок" в отношении Иерусалима.
"Каждое решение получит арабскую и международную поддержку. Мы предупреждаем о серьезных последствиях для всего региона, если будет объявлено о реализации этого, который навредит суверенитету или идентичности палестинского народа", - добавил Аббас.
Он призвал палестинцев "сплотиться вокруг лидеров в этой суровой исторической реальности". а также пообещал рассмотреть все доступные способы ответа, в том числе касающиеся "судьбы Палестинской национальной администрации".