26.01 19:08 MIGnews.com

ЦАХАЛ: из Газы запустили ракету по югу Израиля

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Вечером, 26 января, был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газа в направлении населенных пунктов на юге Израиля.Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля.Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Поскольку снаряд направлялся в сторону незаселенной местности, в израильских общинах не был активирован сигнал ракетной тревоги.ЦАХАЛ отправил уведомления на смартфоны жителям района, расположенного недалеко от зоны обстрела.