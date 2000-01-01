26.01 19:08 MIGnews.com
ЦАХАЛ: из Газы запустили ракету по югу Израиля
Вечером, 26 января, был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газа в направлении населенных пунктов на юге Израиля.
Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Израиля.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Поскольку снаряд направлялся в сторону незаселенной местности, в израильских общинах не был активирован сигнал ракетной тревоги.
ЦАХАЛ отправил уведомления на смартфоны жителям района, расположенного недалеко от зоны обстрела.
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