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Сделка века: Тоннель между Газой и Западным берегом 26.01 11:45   MIGnews.com

Сделка века: Тоннель между Газой и Западным берегом

В израильской прессе опубликованы новые подробности “Сделки века” президента Дональда Трампа.

Американцы готовы дать “подготовительный период” продолжительностью четыре года, с тем, чтобы оставить им открытую дверь, в случае если палестинцы сегодня отвергнут программу.

Американцы предполагают, что за это время появятся наследники Махмуда Аббаса, которые, возможно, будут готовы к компромиссу.

Американцы не готовы к тому, что Израиль примет план только частично. Они не готовы принять “да,но” от Нетаниягу. Премьер-министр готов принять программу, но хотел обсудить “претензии”.

Американский подход таков - вы не можете распространить суверенитет на все поселения и аннексировать Иорданскую долину - и отказаться от осуществления других частей плана.

Программа предусматривает, что в ходе “подготовительного периода” в зоне С снова будет заморожено израильское строительство. Это означает, что израильтяне смогут строить в рамках существующих поселений, но не смогут расширять эти границы. Также невозможно будет получать разрешения на расширение и на строительство промышленных зон на территориях. Этой части плана противодействует руководство поселенческого движения.

План позволяет Израилю аннексировать 30-40% зоны С. Палестинцы контролируют зоны А и В. Таким образом, около 30% территорий остаются “серой зоной” с непонятным статусом. Палестинцам дают понять, что в перспективе они получат 40% территорий, и таким образом, получат 70% Западного берега.

Американские источники утверждают, что администрация Трампа намерена выждать несколько недель, чтобы понять, принимают ли палестинцы план - до того как Израиль аннексирует половину зону С.

Программа предусматривает строительство тоннеля между Газой и Западным берегом, который станет “безопасным коридором”. Это очень проблемное предложение, которое еще не изучено как следует израильскими службами безопасности. Израильтяне опасаются, что тоннель может быть использован для переброски оружия и террористов.

План предусматривает установление контроля Палестинской автономии в Газе, роспуск ХАМАСа и роспуск Исламского джихада. Израильские эксперты указывают на то, что это требование является нереалистичным, и американцы не понимают ситуации на местах и не верят в осуществление собственной программы.

План оставляет 15 изолированных и не связанных друг с другом и Израилем израильских поселений. Лидеры поселенцев опасаются, что в конечном итоге их придется эвакуировать. План предусматривает эвакуацию 60 незаконных форпостов и 3000 поселенцев. Это противоречит обещаниям Нетаниягу не эвакуировать поселенцев.

По плану, весь Иерусалим, включая Храмовую гору, останется под израильским суверенитетом. Святые места будут управляться совместной администрацией Израиля и палестинцев. План не предусматривает раздела Иерусалима. Все, что находится за пределами разделительного барьера будет передано палестинцами. Палестинцы смогут объявить своей столицей любую территорию в Иерусалиме при условии, что они находятся за разделительным барьером. Это значит, что они, например, они могут провозгласить столицей Шуафат.

План предусматривает финансирование в размере 50 миллиардов долларов для различных палестинских проектов.


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