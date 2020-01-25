Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ нанес удары по позициям ХАМАСа в Газе | Фото:26.01 06:39   MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа в Газе

Поздно вечером, 25 января, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду целей в южной части сектора Газа.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Армии Обороны Израиля.

Удары были нанесены в ответ на многочисленные запуски в направлении Израиля воздушных шаров с привязанными к ним взрывными устройствами.

В число пораженных целей вошли склад по производству оружия и военный комплекс террористической организации ХАМАС.

"ЦАХАЛ будет жестко отвечать на любую террористическую деятельность в отношении территории Израиля и продолжит действовать по мере необходимости против попыток нанести вред гражданскому населению", – сказано в официальном заявлении.

Армия Обороны Израиля сообщает, что ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в Газе, и любые террористические атаки.

Отметим, что за последнее время участились запуски воздушных шаров со взрывчаткой из Газы. 17 января прогремел взрыв из-за очередного "подарка" террористов в Сдероте.

А 23 января, в день проведения в Иерусалиме Международного форума памяти Холокоста, несмотря на предупреждения ЦАХАЛа, начиненный взрывчаткой футбольный мяч на шариках прилетел в Шаар-ха-Негев.

В субботу утром возле кибуца Сде-Бокер в Негеве была обнаружена связка воздушных шаров с гранатой. "Посылку" нашли рядом с заправочной станцией, устройство было обезврежено.

В этот же день еще две партии шаров были найдены в региональном совете Рамат-Негев. Взрывное устройство также нейтрализовали.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:50
Видео: ЦАХАЛ нанес удар по цели ХАМАСа
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:05
Вирус-убийца: Си Цзиньпин сделал важное предупреждение
04:56
Шотландия полностью откажется от газа и нефти: названы сроки
03:40
Стало известно о пользе фиников зимой
02:26
В доме в Ирландии обнаружены тела троих детей
00:23
Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова подразнили фанатов
23:08
Каждый литр воды в Антарктике кишит пластиком
22:39
К Земле приближается потенциально опасный астероид
22:10
Нетаниягу: Израилю выпал шанс, который нельзя упустить
21:52
Землетрясение в Турции: число жертв резко возросло  
21:30
Тель-Шева: отец переехал на машине годовалую дочь
21:13
Битва гигантов: грядущая война Турции и Египта
21:00
В Афганистане обстреляли вертолет с украинцами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus