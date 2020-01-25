ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа в Газе

"ЦАХАЛ будет жестко отвечать на любую террористическую деятельность в отношении территории Израиля и продолжит действовать по мере необходимости против попыток нанести вред гражданскому населению", – сказано в официальном заявлении.
Армия Обороны Израиля сообщает, что ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в Газе, и любые террористические атаки.
Отметим, что за последнее время участились запуски воздушных шаров со взрывчаткой из Газы. 17 января прогремел взрыв из-за очередного "подарка" террористов в Сдероте.
А 23 января, в день проведения в Иерусалиме Международного форума памяти Холокоста, несмотря на предупреждения ЦАХАЛа, начиненный взрывчаткой футбольный мяч на шариках прилетел в Шаар-ха-Негев.