Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Палестинца, мстившего за кузена застрелили на месте 26.01 07:50   MIGnews.com

Палестинца, мстившего за кузена застрелили на месте

24-летний палестинец Салем Абу Гош вечером 25 января попытался совершить автомобильный теракт.

Абу Гош резко свернул с дороги на автомобильную остановку в районе Псагот, Биньямина.

По нем немедленно открыли огонь силы безопасности. Он был убит на месте. Когда машину Абу Гоша открыли , в его руке увидели нож.

Ровно год назад кузен террориста Хуссейн Мухаммед Абу Гош зарезал 24-летнюю Шуламит Кригман и ранил еще одну женщину в Маво Хорон. В день рождения Хуссейна, 6 января, Салем написал в facebook: “Аллах объединит меня с тобою”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:53
До Израиля докатилось землетрясение у берегов Крита
07:41
СМИ: Трамп собрался заново открыть секретные тюрьмы ЦРУ
07:26
Светлова: Закрытие пресс-службы ЦАХАЛ на русском - неразумно
07:13
Подписан указ о строительстве "великой американской стены"
07:06
Ожесточенная перестрелка ЦАХАЛа с палестинцами в Дженине
06:37
Арье Дери одобрил абсорбцию Израилем 100 сирот из Сирии
05:22
Ирландия криминализирует секс с пьяными и спящими
04:44
Новый тренд богачей: подготовка к концу света
03:42
Инопланетян назвали причиной зарождения жизни
02:21
Ученые: кошки не глупее собак
01:18
"Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу номинаций на "Оскар"
00:08
Огромный жадный питон наелся так, что не смог пошевелиться  
23:31
Отец Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в госизмене
22:23
Памела Андерсон подарит российскую эко-шубу Меланье Трамп
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus