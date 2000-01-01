Палестинца, мстившего за кузена застрелили на месте
24-летний палестинец Салем Абу Гош вечером 25 января попытался совершить автомобильный теракт.
Абу Гош резко свернул с дороги на автомобильную остановку в районе Псагот, Биньямина.
По нем немедленно открыли огонь силы безопасности. Он был убит на месте. Когда машину Абу Гоша открыли , в его руке увидели нож.
Ровно год назад кузен террориста Хуссейн Мухаммед Абу Гош зарезал 24-летнюю Шуламит Кригман и ранил еще одну женщину в Маво Хорон. В день рождения Хуссейна, 6 января, Салем написал в facebook: “Аллах объединит меня с тобою”.