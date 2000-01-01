26.01 15:33 MIGnews.com

Палестинец открыл огонь на шоссе 55: никто не пострадал

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Палестинец открыл огонь по машинам, движущимся по шоссе 55 в северной части Иудеи и Самарии в четверг днем, 26 января, как сообщает ЦАХАЛ. В результате атаки никто не пострадал.Пуля была найден на участке, который находится недалеко от деревни Аззун к востоку от палестинского города Калькильи.Силы ЦАХАЛа "прочесывают территорию в поисках подозреваемого", как сообщает армия в своем заявлении.Нападение террориста стало продолжением резкого всплеска насилия на территории Иудеи и Самарии в последние дни.Солдат ЦАХАЛа получил легкие ранения в результате столкновений между войсками и жителями города Дженин на территории Иудеи и Самарии рано утром в четверг, 26 января, сообщает армия.