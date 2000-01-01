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Аббас назвал условие для выборов в Газе | Фото:25.12 08:40   MIGnews.com

Аббас назвал условие для выборов в Газе

Указ о проведении выборов в Палестинской автономии будет издан только после того, как голосование можно будет провести и в восточном Иерусалиме.

Об этом во вторник, 24 декабря, заявил председатель ПА Махмуд Аббас на рождественском ужине во францисканском монастыре города Вифлеем, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

"Палестинские фракции согласовали почти все спорные вопросы, но осталось одно очень важное препятствие, а именно проведение выборов в Восточном Иерусалиме", - заявил Аббас.

По его словам, что президентские и парламентские выборы якобы направлены на "восстановление демократии".

«Мы верим в демократию и скоро верим в освобождение ПА», - резюмировал палестинский лидер.


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