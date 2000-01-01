25.12 07:29 MIGnews.com

Австралийский премьер: ПА не имеет права обращаться в Гаагу

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Австралия не признает так называемого "государства Палестина" и его статуса члена Международного уголовного суда в Гааге, и по этой причине у трибунала попросту нет полномочий.Об этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во вторник, 24 декабря, передает Arutz Sheva.По его словам, согласно докладу, любые вопросы о границах и территории могут решаться только на переговорах между палестинскими арабами и Израилем.Таким образом австрийский премьер ответил на письмо, отправленное его израильским коллегой нескольким мировым лидерам в связи с решением главного прокурора МУС Фату Бенсуда начать расследование в отношении Израиля по обвинению в "военных преступлениях".