25.12 10:54 MIGnews.com

Кохави: всей мощью атакуем зоны городской застройки

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Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави прокомментировал намерение международного трибунала в Гааге расследовать “военные преступления” Израиля в ходе антитеррористических операций.Кохави предупредил: "В следующей войне мы всей мощью будем атаковать в зонах городской застройки. Враг выбрал развернуть там тысячи ракет, которым обстреливают Сдерот. Мы предупредим население враждебной стороны и предоставим ему возможность эвакуироваться, и немедленно после этого атакуем всей нашей мощью”.