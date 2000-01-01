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Кохави: всей мощью атакуем зоны городской застройки 25.12 10:54   MIGnews.com

Кохави: всей мощью атакуем зоны городской застройки

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави прокомментировал намерение международного трибунала в Гааге расследовать “военные преступления” Израиля в ходе антитеррористических операций.

Кохави предупредил: "В следующей войне мы всей мощью будем атаковать в зонах городской застройки. Враг выбрал развернуть там тысячи ракет, которым обстреливают Сдерот. Мы предупредим население враждебной стороны и предоставим ему возможность эвакуироваться, и немедленно после этого атакуем всей нашей мощью”.


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