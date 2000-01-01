Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: `Северный щит почти позади` 25.12 18:55   MIGnews.com

Нетаниягу: "Северный щит почти позади"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу совершил поездку к северной границе, где израильские войска демонтируют туннели из Ливана в рамках операции Северный щит.

Нетаниягу, который также является министром обороны и другие члены кабинета безопасности, получили информацию о ситуации в области безопасности от начальника штаба Армии обороны Израиля и главы Северного командования, согласно заявлению из офиса премьера.

"Эта операция почти полностью позади", - говорит Нетаниягу, пишет IsraelNationalNews.

"Здесь проводится работа, которая разоружила туннели Хизбаллы", - говорит он.

"Она (Хезболла) вложила в нее значительные средства, и мы ее уничтожили"...

Министр образования Нафтали Беннетт написал в Твиттере после поездки: "У нас была полная экскурсия на севере в ключе операции Северный щит. Направление хорошее, силы хорошо понимают миссию, и мы должны быть творческими и инициативными, чтобы уменьшить способности (Хизбаллы)".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:21
Гидеон Леви: Между Ганцем, Лапидом и Биби я выбираю Биби
19:01
С ночи в тоннель "Хизбаллы" залит бетон из 200 машин
18:29
Кнессет : террористы не подлежат досрочному освобождению
18:26
Праймериз Ликуда состоится 5 февраля
17:52
Жителя Умм-эль-Фахма застрелили
17:20
Тель-Авивская фондовая биржа: рост на 1,5%
16:53
Опрос: Ликуд может не переживать из-за альянса Ганца-Лапида
16:31
Яалон создает новую партию
16:16
В водоснабжении Нагарии обнаружены бактериальные нарушения
15:42
Видео: похищение учителя в Умм эль-Фахм  
15:02
Нетаниягу встретился с генералом Бриком
14:31
Турция : Франция ничего не выиграет в Сирии
13:46
Юваль Штайниц: Еш Атид может оказаться в будущей коалиции
13:02
Эли Ишай: Дери препятствует единству мизрахим
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus