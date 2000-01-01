Премьер-министр Биньямин Нетаниягу совершил поездку к северной границе, где израильские войска демонтируют туннели из Ливана в рамках операции Северный щит.
Нетаниягу, который также является министром обороны и другие члены кабинета безопасности, получили информацию о ситуации в области безопасности от начальника штаба Армии обороны Израиля и главы Северного командования, согласно заявлению из офиса премьера.
"Здесь проводится работа, которая разоружила туннели Хизбаллы", - говорит он.
"Она (Хезболла) вложила в нее значительные средства, и мы ее уничтожили"...
Министр образования Нафтали Беннетт написал в Твиттере после поездки: "У нас была полная экскурсия на севере в ключе операции Северный щит. Направление хорошее, силы хорошо понимают миссию, и мы должны быть творческими и инициативными, чтобы уменьшить способности (Хизбаллы)".