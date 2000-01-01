25.12 18:35 MIGnews.com

Иерусалим: задержана арабка, планировавшая нападения с ножом

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Пограничная полиция задержала 35-летнюю арабку в Старом городе по подозрению в планировании нападений с ножом на этих выходных. Представитель полиции Мики Розенфельд заявил: “В субботу вечером, 24 декабря, полицейские, патрулируя Старый город заметили подозрительную женщину, которая держала руку в сумке.Сотрудники пограничной полиции немедленно подошли к женщине и арестовали ее. При обыске у нее в сумке обнаружили нож”.По словам Розенфельда, во время допроса подозреваемая призналась, что планировала совершить нападение с ножом. Он добавил, что правоохранительные органы продолжают предотвращать теракты по всему городу в свете рождественских праздников и Хануки.