Иерусалим: Террористку приговорили к 16 годам тюрьмы
Террористка, ответственная за проведение теракта с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима, была приговорена к 16 годам лишения свободы Судом магистров Иерусалима в воскресенье утром, 25 декабря.
Согласно обвинительному заключению, Шрук Давит напала с ножом на двух евреев в октябре 2010 года и ранила одного из них.
В дополнение к ее тюремному сроку, террористке было предписано выплатить компенсацию жертвам в размере 80000 шекелей.