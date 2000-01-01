25.12 12:24 MIGnews.com

Иерусалим: Террористку приговорили к 16 годам тюрьмы

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Террористка, ответственная за проведение теракта с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима, была приговорена к 16 годам лишения свободы Судом магистров Иерусалима в воскресенье утром, 25 декабря.Согласно обвинительному заключению, Шрук Давит напала с ножом на двух евреев в октябре 2010 года и ранила одного из них.В дополнение к ее тюремному сроку, террористке было предписано выплатить компенсацию жертвам в размере 80000 шекелей.