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Иерусалим: Террористку приговорили к 16 годам тюрьмы 25.12 12:24   MIGnews.com

Иерусалим: Террористку приговорили к 16 годам тюрьмы

Террористка, ответственная за проведение теракта с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима, была приговорена к 16 годам лишения свободы Судом магистров Иерусалима в воскресенье утром, 25 декабря.

Согласно обвинительному заключению, Шрук Давит напала с ножом на двух евреев в октябре 2010 года и ранила одного из них.

В дополнение к ее тюремному сроку, террористке было предписано выплатить компенсацию жертвам в размере 80000 шекелей.
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