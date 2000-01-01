25.11 15:11 MIGnews.com

Генерал ЦАХАЛа: мы были готовы и к ХАМАСу

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Генерал-майор Герци Халеви Южнго командования Израиля, возглавлявший недавнюю операцию "Черный пояс" в Газе, поделился деталями боевых действий с Армейским радио в понедельник, 25 ноября."Везде, где есть гражданское население, обязательно будут солдаты ЦАХАЛа", - сказал он. "Связь со всеми городами около Газы особенно важна, у нас хорошее понимание, и мы очень гордимся тем, как развиваются Сдерот и другие приграничные города"."Я обещаю, что мы очень усердно работаем, но мы не можем обещать результатов. Мы знаем, что Сдерот находится рядом с Газой. Этого мы не можем изменить. После всего мы знаем, как приложить усилия так, чтобы там стало лучше."Относительно операции "Черный пояс" Халеви сказал: "Действия были успешными. Мы вошли, чтобы убрать бомбу замедленного действия - Баха Абу Аль Ата, высокопоставленного чиновника "Исламского джихада", который усердно работал, чтобы нанести ущерб безопасности израильтян, живущих на границе Газы, израильским гражданским лицам. Этот человек также нанес серьезный ущерб жителям Газы. Мы взяли на себя заслугу и обязательство действовать против конкретной цели.""Наши оценки относительно количества ракет, которые будут выпущены после ликвидации Баха Абу Аль Ата, были довольно точными", - добавил он. "Теперь мы будем знать это, чтобы сделать все точнее в следующий раз"."Мы также были готовы к вступлению ХАМАСа. Если бы они присоединились, мы бы знали, как нанести значительный удар по ХАМАСу, нанеся серьезный ущерб. Я рад, что ХАМАС не присоединился".Относительно ситуации в самой Газе, Халеви сказал: "В Газе проживает 2,1 миллиона человек. Государство Израиль заинтересовано в том, чтобы ситуация там была немного лучше, это интерес безопасности. Регулирование - это проблема для политического эшелона".Когда его спросили о нападении на Дейр-эль-Балах, когда были убиты восемь жителей Газы, Халеви сказал: "Когда мы атакуем широкий круг целей, могут происходить такие вещи. Это не тот результат, которого мы хотели. Мы не знали, что семья жила там. Если бы мы знали, я предполагаю, что мы изменили бы метод нападения."У ЦАХАЛа есть "моральное обязательство, глубоко укоренившееся в системе ценностей ЦАХАЛа, вернуть каждого солдата", добавил он, отметив, что в случае с солдатами Хадаром Голдином и Ороном Шаулем, они "к сожалению, пали в бою, и мы мы говорим о возвращении их тел в Израиль для захоронения - это высокая цель"."Мы прилагаем много усилий для этого в Армии Обороны Израиля и изучаем различные варианты", - добавил он.