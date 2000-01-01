25.10 20:15 MIGnews.com

Мятежи на границе с Газой: 50 пострадавших

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В пятницу, 25 октября, в ходе еженедельных протестов на границе сектора Газа пострадали 50 человек.Об этом сообщает министерство здравоохранения ХАМАСа.В частности, около четырех тысяч человек вышли на пятничные протесты и устроили массовые беспорядки, забрасывая израильских военных камнями, бутылками с зажигательными смесями.По данным "Палестинского информационного центра", ребенок был ранен резиновой пулей недалеко от лагеря беженцев Бурейдж. Уточняется, что из 50 пострадавших – 23 получили ранения от боевых патронов. Информации о травмах среди бойцов ЦАХАЛа нет.