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Мятежи на границе с Газой: 50 пострадавших | Фото:25.10 20:15   MIGnews.com

Мятежи на границе с Газой: 50 пострадавших

В пятницу, 25 октября, в ходе еженедельных протестов на границе сектора Газа пострадали 50 человек.

Об этом сообщает министерство здравоохранения ХАМАСа.

В частности, около четырех тысяч человек вышли на пятничные протесты и устроили массовые беспорядки, забрасывая израильских военных камнями, бутылками с зажигательными смесями.

По данным "Палестинского информационного центра", ребенок был ранен резиновой пулей недалеко от лагеря беженцев Бурейдж. Уточняется, что из 50 пострадавших – 23 получили ранения от боевых патронов. Информации о травмах среди бойцов ЦАХАЛа нет.


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