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Иран заинтересован в доведении Израиля до точки кипения | Фото:25.10 17:36   MIGnews.com

Иран заинтересован в доведении Израиля до точки кипения

Иран заинтересован в том, чтобы довести Израиль до точки кипения, так как имеет силы и возможности ответить на удар.

Об этом рассказал журналист и аналитик 13-го канала Цви Йехезкели в эфире радио "Ниссим Мишал", уточнив, что иранцы будут продолжать провокации, передает "Аруц Шева".

"Это правда, но до главной войны, в которой Израиль имеет истинную силу и мощь против Ирана, и, между прочим, мы не знаем, какое у нас действительно есть превосходство над ними. В большой войне Израиль может нанести сильный удар, но все же в конфликтах меньшего масштаба мы получим ответ на ответ, удар на удар, пинг-понг. Иранцы заинтересованы в том, чтобы довести Израиль до этой точки", – сказал он.

По словам аналитика, до "большой войны" у иранцев все еще есть силы, превосходящие израильские. Речь идет о "Хизбалле" и "ополченцах" в Ираке, которые владеют крылатыми ракетами, нацеленные на Израиль.

"Поэтому я думаю, что у иранцев все же есть больше пространства для маневров, прежде чем мы достигнем точки крупного конфликта, в котором Израиль должен "пересмотреть свой маршрут", – резюмировал Йехезкели.


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