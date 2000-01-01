Иран заинтересован в доведении Израиля до точки кипения
Иран заинтересован в том, чтобы довести Израиль до точки кипения, так как имеет силы и возможности ответить на удар.
Об этом рассказал журналист и аналитик 13-го канала Цви Йехезкели в эфире радио "Ниссим Мишал", уточнив, что иранцы будут продолжать провокации, передает "Аруц Шева".
"Это правда, но до главной войны, в которой Израиль имеет истинную силу и мощь против Ирана, и, между прочим, мы не знаем, какое у нас действительно есть превосходство над ними. В большой войне Израиль может нанести сильный удар, но все же в конфликтах меньшего масштаба мы получим ответ на ответ, удар на удар, пинг-понг. Иранцы заинтересованы в том, чтобы довести Израиль до этой точки", – сказал он.
По словам аналитика, до "большой войны" у иранцев все еще есть силы, превосходящие израильские. Речь идет о "Хизбалле" и "ополченцах" в Ираке, которые владеют крылатыми ракетами, нацеленные на Израиль.
"Поэтому я думаю, что у иранцев все же есть больше пространства для маневров, прежде чем мы достигнем точки крупного конфликта, в котором Израиль должен "пересмотреть свой маршрут", – резюмировал Йехезкели.