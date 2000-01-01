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Аналитик озвучил прогноз по войне между Израилем и Ираном | Фото:25.10 16:40   MIGnews.com

Аналитик озвучил прогноз по войне между Израилем и Ираном

Израиль и Иран могут в скором времени столкнуться на поле боя, если продолжатся атаки против Исламской Республики.

Такое мнение выразил журналист и аналитик 13-го канала Цви Йехезкели в эфире радио "Ниссим Мишал", передает Аруц Шева.

"Если Израиль продолжит атаковать и поставит перед собой цель положить конец ракетному проекту и укреплению Ирана, тогда ответ на ваш вопрос будет положительным. Но я думаю, что Израиль рассмотрит свои следующие шаги и избежит такого конфликта", – ответил он.

По словам Йехезкели, Иран находится на пороге такого конфликта, начало которого, в первую очередь, "зависит от Израиля". Он добавил, что политику устрашения Тегеран выбрал из-за "неосторожности арабского блока, США и Саудовской Аравии".

"Израилю приходится иметь дело с третьей ошибкой Трампа. Первая ошибка заключалась в том, что они сбили БПЛА, и он (президент США) сказал, что "выпускает самолеты", развернув их в последнюю секунду – это слабость. Во-вторых, он попросил о встрече с Рухани, а Рухани не ответил ему. Третья ошибка заключалась в предательстве курдов. Это выглядит для региона как американское предательство, будто они не защитят саудовцев", –- добавил аналитик.


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