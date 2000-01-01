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Эрдоган будет судиться с журналистами из-за `оскорбления` | Фото:26.10 00:12   MIGnews.com

Эрдоган будет судиться с журналистами из-за "оскорбления"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается судиться с французским журналом Le Point якобы из-за оскорбления.

По данным AP, адвокаты турецкого лидера уже подали уголовную жалобу в суд против главного редактора издания Этьена Гернеля и журналиста Ромена Губера.

Скандал разгорелся из-за того, что на обложке президента назвали "ликвидатором" в связи с военным наступлением Турции на сирийских курдов на северо-востоке Сирии. А на первой странице написали: "этническая чистка, метод Эрдогана".

По закону, оскорбление главы государства является преступлением. За свой срок Эрдоган уже подал тысячи жалоб на журналистов, политиков, студентов и других за комментарии, которые считаются оскорбительными. Например, в 2016 году он подал в суд на немецкого комика за сатирическое стихотворение.


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