26.10 00:12 MIGnews.com

Эрдоган будет судиться с журналистами из-за "оскорбления"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается судиться с французским журналом Le Point якобы из-за оскорбления.По данным AP, адвокаты турецкого лидера уже подали уголовную жалобу в суд против главного редактора издания Этьена Гернеля и журналиста Ромена Губера.Скандал разгорелся из-за того, что на обложке президента назвали "ликвидатором" в связи с военным наступлением Турции на сирийских курдов на северо-востоке Сирии. А на первой странице написали: "этническая чистка, метод Эрдогана".По закону, оскорбление главы государства является преступлением. За свой срок Эрдоган уже подал тысячи жалоб на журналистов, политиков, студентов и других за комментарии, которые считаются оскорбительными. Например, в 2016 году он подал в суд на немецкого комика за сатирическое стихотворение.