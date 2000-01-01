Рухани неожиданно обвинил Израиль в поддержке ИГИЛ
Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в поддержке террористической группировки ИГИЛ.
Такое заявление он сделал в ночь на 25 сентября в интервью телеканалу Fox News.
"Израиль ежедневно нарушает права других народов. Он наносит ущерб людям в Палестине, Ливане и в последнее время в Ираке и Сирии. В мире нет террора, который бы не соответствовал целям Израиля", – сказал Рухани.
По словам иранского лидера, Израиль якобы заботился о раненых боевиках ИГИЛ, а также поставлял им оружие.
"Отправляйтесь в израильские больницы. Там вы увидите раненых боевиков ИГИЛ и то, как с ними обращаются. Посмотрите на оружие израильского производства, изъятое у террористов", – обратился он к журналисту.