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Рухани неожиданно обвинил Израиль в поддержке ИГИЛ | Фото:25.09 09:41   MIGnews.com

Рухани неожиданно обвинил Израиль в поддержке ИГИЛ

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в поддержке террористической группировки ИГИЛ.

Такое заявление он сделал в ночь на 25 сентября в интервью телеканалу Fox News.

"Израиль ежедневно нарушает права других народов. Он наносит ущерб людям в Палестине, Ливане и в последнее время в Ираке и Сирии. В мире нет террора, который бы не соответствовал целям Израиля", – сказал Рухани.

По словам иранского лидера, Израиль якобы заботился о раненых боевиках ИГИЛ, а также поставлял им оружие.

"Отправляйтесь в израильские больницы. Там вы увидите раненых боевиков ИГИЛ и то, как с ними обращаются. Посмотрите на оружие израильского производства, изъятое у террористов", – обратился он к журналисту.


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