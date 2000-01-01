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Новая угроза Израилю - ракеты на Западном берегу | Фото:25.09 21:44   MIGnews.com

Новая угроза Израилю - ракеты на Западном берегу

Согласно сообщению 12-го канала, террористы "Исламского джихада" пытаются создать ракеты в самом сердце Западного берега.

Это, в свою очередь, угрожает обстрелами по городам в центральной части Израиля, передает The Times of Israel.

Уточняется, что террористы создали самодельные ракеты в городе Тулькарм на Западном берегу.

На телевидении предупреждают, что в настоящее время ракеты "Исламского джихада" являются любительскими. Однако существует угроза, что снаряды со временем будут усовершенствованы.


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