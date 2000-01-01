25.09 13:45 MIGnews.com

ООН предъявила Израилю очередные претензии

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Комитет Организации Объединенных Наций по экономическим, социальным и культурным правам потребовал от Израиля объяснений по поводу его политики в отношении лиц, ищущих убежища.Слушания Комитета должны пройти в Женеве на следующей неделе, сообщает издание Haaretz.Ожидается, что по итогам слушаний, вероятнее всего, будут составлены рекомендации правительству Израиля, от которого потребуют регулярно отчитываться о ходе их имплементации.Так, дипломатам придется доказать, что политика государства в области предоставления убежища не нарушает положения Конвенции об экономических, социальных и культурных правах, которую Израиль ратифицировал.У Комитета также возникли вопросы к политике "временного не выдворения" лиц из Эритреи и Судана, ищущих убежища, а также о причинах, побудивших власти удовлетворить запросы лишь 13 из более 15 тысяч просителей из этих стран. Также нужно будет объяснить, как миграционные органы Израиля намерены справится с таким наплывом, и что они сделали для упорядочения соответствующего процесса после критики в прошлогоднем отчете Комитета.Кроме того, у израильских представителей попросят обосновать необходимость введения в отношении лиц, ищущих убежища, таких экономические мер, как закон о депозите, или политика, согласно которой им закрыт доступ к базовым социальным и медицинским услугам.