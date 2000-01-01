Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ООН предъявила Израилю очередные претензии | Фото:25.09 13:45   MIGnews.com

ООН предъявила Израилю очередные претензии

Комитет Организации Объединенных Наций по экономическим, социальным и культурным правам потребовал от Израиля объяснений по поводу его политики в отношении лиц, ищущих убежища.

Слушания Комитета должны пройти в Женеве на следующей неделе, сообщает издание Haaretz.

Ожидается, что по итогам слушаний, вероятнее всего, будут составлены рекомендации правительству Израиля, от которого потребуют регулярно отчитываться о ходе их имплементации.

Так, дипломатам придется доказать, что политика государства в области предоставления убежища не нарушает положения Конвенции об экономических, социальных и культурных правах, которую Израиль ратифицировал.

У Комитета также возникли вопросы к политике "временного не выдворения" лиц из Эритреи и Судана, ищущих убежища, а также о причинах, побудивших власти удовлетворить запросы лишь 13 из более 15 тысяч просителей из этих стран. Также нужно будет объяснить, как миграционные органы Израиля намерены справится с таким наплывом, и что они сделали для упорядочения соответствующего процесса после критики в прошлогоднем отчете Комитета.

Кроме того, у израильских представителей попросят обосновать необходимость введения в отношении лиц, ищущих убежища, таких экономические мер, как закон о депозите, или политика, согласно которой им закрыт доступ к базовым социальным и медицинским услугам.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:21
США пригрозили Ирану усилением санкций
13:22
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
12:30
Эр-Рияд против ХАМАСа
12:21
Нетаниягу и Ганц единогласно поддержали Трампа
11:41
Эдельштейн – новым депутатам: Не забывайте, кто ваш босс
11:25
Названы условия для переговоров между Трампом и Рухани
10:46
Мощный взрыв в Турции: есть пострадавшие
10:30
ЦАХАЛ творит историю: женщина встала во главе эскадрильи
10:15
Украина обнародует запись разговора Зеленского и Трампа
09:41
Рухани неожиданно обвинил Израиль в поддержке ИГИЛ
08:29
Арье Дери обратился к Нетаниягу и Ганцу: народ дал вам силу
08:12
В Marvel уже говорят о сиквеле "Черной вдовы"
07:50
ЦИК: результат "Ликуда" стал лучше
07:14
Конфликт Нетаниягу и Ганца может стоить премьерства обоим
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus