25.09 12:21 MIGnews.com

Нетаниягу и Ганц единогласно поддержали Трампа

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Председатели партий "Ликуд" и "Кахоль Лаван" – Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц, соответственно – единогласно приветствовали выступление президента США Дональда Трампа на трибуне Генеральной ассамблеи ООН с призывом усилить международное давление на Иран.Об этом сообщает издание The Jerusalem Post."Британия, Франция и Германия признали ответственность Ирана за недавние атаки на Саудовскую Аравию. Позвольте сказать от имени Израиля: все очень просто – Иран сделал это. Израиль знает, как защититься от подобной агрессии. Мы призываем все международное сообщество присоединиться к усилиям президента США по давлению на Иран. Это единственный способ остановить иранскую агрессию", – подчеркнул Нетаниягу.В свою очередь Ганц также выступил с заявлением, в котором выразил свое полное одобрение позиции Трампа."Иран – это прежде всего угроза для всего мира, это враждебные силы, подрывающие стабильность в регионе. Международное сообщество просто обязано имплементировать уже имеющиеся санкции и усилить их новыми, чтобы оказать необходимое давление на Тегеран", – сказал Ганц.Лидер крупнейшей партии Кнессета также назвал "чрезвычайно важным" обращение американского президента к странам Ближнего Востока с призывом нормализовать отношения с Израилем.Напомним, во вторник Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что об отмене санкций против Ирана не может даже идти речи, а давление на Иран будет нарастать до тех пор, пока Тегеран соизволит вернуться в международно-правовые рамки.