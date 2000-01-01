ООН: Израиль и ХАМАС были в пяти минутах от войны

Выступая в Совете Безопасности ООН 24 июля, Младенов сказал, что он недавно вернулся из Газы, и констатировал, что ситуация там "успокаивается, хотя и сохраняется напряженность". Он называет сложившуюся ситуацию "опасной".
"Если мы не начнем серьезную критическую работу, необходимую для изменения нынешней ухудшающейся динамики, наверняка не удастся избежать нового взрыва", - добавил спецпосланник ООН.
Напоследок он резюмировал, что "жители Газы заслуживают свободной и достойной жизни", но для прогресса в палестино-израильских отношениях понадобится деэскалация, спокойствие, координация сторон и финансовая поддержка.