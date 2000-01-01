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ООН: Израиль и ХАМАС были без минуты в войне | Фото: epp group/Flickr25.07 08:16   MIGnews.com

ООН: Израиль и ХАМАС были в пяти минутах от войны

В минувшую субботу Израиль и ХАМАС находились за минуты до новой полномасштабной конфронтации в секторе Газа, заявил спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.

По его словам, избежать новой войны удалось лишь благодаря совместным усилиям Египта и ООН.

"Только благодаря повторным коллективным усилиям всех сторон в последние недели была предотвращена еще одна катастрофическая эскалация", - цитирует Младенова агентство Associated Press.

Напомним, что очередной виток конфронтации разгорелся после убийства снайпером ХАМАСа старшего сержанта бригады "Гивати" Авива Леви, после чего Израиль нанес массированный авиаудар по позициям боевиков в анклаве.

Выступая в Совете Безопасности ООН 24 июля, Младенов сказал, что он недавно вернулся из Газы, и констатировал, что ситуация там "успокаивается, хотя и сохраняется напряженность". Он называет сложившуюся ситуацию "опасной".

"Если мы не начнем серьезную критическую работу, необходимую для изменения нынешней ухудшающейся динамики, наверняка не удастся избежать нового взрыва", - добавил спецпосланник ООН.

Напоследок он резюмировал, что "жители Газы заслуживают свободной и достойной жизни", но для прогресса в палестино-израильских отношениях понадобится деэскалация, спокойствие, координация сторон и финансовая поддержка.
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