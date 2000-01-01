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Сирия скоро ответит Израилю на сбитый Су-22 25.07 07:53   MIGnews.com

Сирийское возмездие Израилю не за горами

Уже достаточно скоро Сирия ответит на инцидент, произошедший 24 июля на границе с Израилем, где над Голанскими высотами был сбит истребитель Су-22.

"Дамаск не спешит вступать в войну с Израилем", - заявил ливанскому порталу El Nashra анонимный сирийский чиновник, добавив, что "ответ на сбитый реактивный самолет скоро поступит".

Стоит отметить, что израильские ПВО уничтожили самолет после того, как он нарушил воздушное пространство Еврейского государства. Дамаск в свою очередь это отрицает, утверждая, что в момент случившегося "Сухой" в пределах сирийской границы.

Собеседник El Nashra называет это "очевидным доказательством прямой поддержки Израилем террористов" на юге страны.

По его словам, израильтянам было известно, что сбитый самолет принадлежал сирийским ВВС, что свидетельствует о намерении Иерусалима заострить отношения с Дамаском и изменить ход войныс "Исламским государством" и мятежниками.

Напомним, что по данным сирийского военного командования, один из пилотов сбитого истребителя - Омран Мари - погиб.
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