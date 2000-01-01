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Раненый на границе солдат в стабильном состоянии25.07 20:42   MIGnews.com

Раненый на границе солдат в стабильном состоянии

Солдат ЦАХАЛа, который получил легкое ранение на границе с Газой находится в стабильном состоянии. Военного доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в среду, 25 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Ранее террористы из Газы обстреляли израильских солдат на границе. Палестинцы открыли огонь по военным, когда те, передвигались вдоль пограничного забора. В ответ ЦАХАЛ атаковал позиции боевиков ХАМАСа в секторе.

В результате обстрела ЦАХАЛа были убиты 4 террориста, согласно информации палестинских СМИ.


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