Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












На границе ранен израильский солдат, ЦАХАЛ атакует в Газе 25.07 20:28   MIGnews.com

На границе ранен израильский солдат, ЦАХАЛ атакует в Газе

Террористы ХАМАСа вечером 25 июля попытались пересечь границу с Израилем.

В перестрелке ЦАХАЛем ранен один солдат.

По неподтвержденной информации израильский солдат получил ранения средней степени тяжести.


ЦАХАЛ начал интенсивный обстрел Газы.

Палестинские СМИ сообщают об артиллерийском обстреле зданий в центральной части Газы.

Палестинские СМИ сообщают о том, что в Газе в результате обстрела ЦАХАЛа убиты четыре палестинца.

Палестинцы сообщают об атаке ЦАХАЛа в квартале Зейтун на юге Газы.

Палестинцы сообщают об обстреле наблюдательного поста в Бейт-Лахия.

В районе КПП Кисуфим идет бой с применением автоматического оружия, ранен один палестинец.

Палестинцы сообщают об артиллерийском обстреле в восточной части Газы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:08
Эскалация в Газе: срочное совещание Либермана и Айзенкота
21:07
Falcon 9 совершил космический маневр
21:04
Палестинцы угрожают отомстить за "кровь детей Газы"
20:42
Раненый на границе солдат в стабильном состоянии
20:35
Власти объявили о засухе в Негеве
20:33
В Газе убиты четыре палестинца
20:13
F-35 против С-400
20:02
В Скопье прошли переговоры по присоединению Македонии к НАТО
19:54
Более ста человек стали жертвами теракта в Сирии
19:19
Абу Мазен: последний грош отдадим шахидам
18:58
Сирийская ракета взорвалась в Кинерете
18:50
Солдат ЦАХАЛа потеряла сознание от теплового удара
18:24
Сирена воздушной тревоги на Голанах
17:56
НДИ требует принять закон о смертной казни террористам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus