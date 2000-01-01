25.07 20:28 MIGnews.com
На границе ранен израильский солдат, ЦАХАЛ атакует в Газе
Террористы ХАМАСа вечером 25 июля попытались пересечь границу с Израилем.
В перестрелке ЦАХАЛем ранен один солдат.
По неподтвержденной информации израильский солдат получил ранения средней степени тяжести.
ЦАХАЛ начал интенсивный обстрел Газы.
Палестинские СМИ сообщают об артиллерийском обстреле зданий в центральной части Газы.
Палестинские СМИ сообщают о том, что в Газе в результате обстрела ЦАХАЛа убиты четыре палестинца.
Палестинцы сообщают об атаке ЦАХАЛа в квартале Зейтун на юге Газы.
Палестинцы сообщают об обстреле наблюдательного поста в Бейт-Лахия.
В районе КПП Кисуфим идет бой с применением автоматического оружия, ранен один палестинец.
Палестинцы сообщают об артиллерийском обстреле в восточной части Газы.
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