25.07 11:13 MIGnews.com

ХАМАС: израильские солдаты носят "памперсы"

Hamas Official Talal Nassar: Hamas Will Never Accept "Deal of the Century" Even If We Are Turned to Ashes; Israeli Soldiers Wear Diapers in Their Tanks pic.twitter.com/JCsYBfncFB — MEMRI (@MEMRIReports) 20 июля 2018 г.

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Несмотря на все разногласия, ХАМАС сходится с Палестинской автономией в одном – они никогда не согласятся принять разрабатываемую администрацией американского президента Дональда Трампа "сделку века".Об этом в очередной раз напомнил официальный представитель группировки Таляль Нассар."ХАМАС никогда не примет это, даже если нас превратят в пепел, и весь палестинский народ будет похоронен под землей. Волей Аллаха наш народ не примет ничего, кроме положенного ему по праву. Он не примет ничего, кроме исторической территории Палестины – от Средиземного моря до Иордана. Он не отдаст ни клочка своей земли. Оккупация и ее сторонники обречены на смерть", - сказал он в интервью 9-му турецкому телеканалу.По его словам, палестинцы "полностью готовы" к новой войне с Израилем."Если оккупация атакует Газу, то столкнется с тем, чего аж никогда не ожидала. Позвольте мне напомнить зрителям, что палестинское Сопротивление полностью готово. Не на 90% или 95%, а полностью. Насколько велика разница между силами Сопротивления и оккупации, насколько велика разница между их солдатами, которые носят "памперсы" в своих танках, и людьми, вооруженных Кораном", - добавил Нассар.