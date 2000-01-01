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Поставки топлива в Газу прекращены 25.06 09:21   MIGnews.com

Поставки топлива в Газу прекращены

Во вторник утром координатор правительственной деятельности на территориях объявил, что Израиль прекратит передачу топлива на электростанцию в Газе через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом. Указание вступит в силу немедленно.

Этот шаг был предпринят в ответ на пожары на Юге Израиля. Одно из зажигательных устройств, прикрепленных к воздушным шарам, приземлилось на территории детского сада регионального совета Сдот-Негев, через несколько минут после окончания рабочего дня. Травм и повреждений не было зафиксировано .


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