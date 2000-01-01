25.06 08:08 MIGnews.com

Ликвидация командира Исламского джихада: следствие отменено

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Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблитт и генеральный прокурор Израиля Шай Ницан решили, что “нет оснований” открывать криминальное расследование обстоятельств ликвидации командира батальона Исламского джихада во время операции “Нерушимая Скала” в Газе.В ходе атаки израильского вертолета 9 июля 2014 года были убиты командир Исламского джихада Абдель Хафез Хамид и еще шесть человек. Удар был нанесен по дому Хамида в Бейт-Ханун, в северной части Газы. Министерство внутренних дел ХАМАСа первоначально заявило, что вместе с Хамидом погибли "тридцать мирных жителей". Позднее эта цифра была снижена до пяти.Открытия расследования потребовала организация Адалла - Центр защиты прав меньшинств в Израиле. Основанием требования, поданного главному военному прокурору стал тот факт, что огонь по Хамиду и его людям “открыли без предупреждения”. Это привело адвокатов Адалла к заключению о том, что “огонь был направлен по объектам, не использовавшимся в ходе боевых действий, и это указывает на то, что ракеты были выпущены с преступным намерением убить гражданских лиц”.Адалла также утверждает, что жертвы были членами одной семьи, среди них были женщины и дети, и что они не могли быть боевиками, планировавшими террористическую операцию. Также на месте событий не находилось вооруженных мужчин.Главный военный прокурор отклонил петицию, и обратился к Мандельблитту. Тот тоже решил, что основания для возбуждения дела нет. В письме адвоката Шломи Абрамзона из офиса генеральной прокуратуры Израиля говорится, что Хамад в момент атаки проводил инструктаж боевиков по подготовке террористических атак против Израиля. Его дети были боевиками Исламского джихада. Сразу после атаки был идентифицирован убегающий от взрывов человек. было принято решение по нему не стрелять, из опасений навредить невинному.В письме также говорится о том, что в ходе атаки были применены высокоточные боеприпасы , с взрывчаткой пониженной силы - с тем, чтобы сократить вероятность причинения сопутствующего ущерба.