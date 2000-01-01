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`Израиль ставит под угрозу соглашение о прекращении огня` | Фото:25.06 19:24   MIGnews.com

"Израиль ставит под угрозу соглашение о прекращении огня"

Во вторник высокопоставленный член ХАМАСа предупредил, что недавняя израильская политика в Газе ставит под угрозу договоренности о прекращении огня, достигнутые после двухдневной обмена ударами между Израилем и палестинскими террористическими группировками в прошлом месяце.

"Израильская оккупация манипулирует рыболовной зоной и прекращает подачу топлива на электростанции", - сказал Халил аль-Хайя агентству "Шехаб". "Это ставит взаимопонимание в опасную ситуацию".

Его комментарии прозвучали, когда в анклаве находится делегация посланника ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова для переговоров с лидерами ХАМАС о неофициальном прекращении огня между Еврейским Государством и группировкой, а также о предотвращении дальнейшего насилия, сообщила общественная телекомпания Kan.

Отмечается, что ООН неоднократно предостерегала ХАМАС о том, что запуск зажигательных воздушных шаров в Израиль может поставить под угрозу соглашение между сторонами.


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